В Воронеже выписали из больницы еще одного пострадавшего пассажира взорвавшегося автобуса

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Снижается число тех, кто после взрыва в воронежской маршрутке лечится в больнице. Еще одного пострадавшего выписали из отделения сурдологии ВОКБ №1. Об этом 26 августа в своем Telegram-канале сообщили губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Сейчас в областной больнице продолжают лечение 12 пострадавших. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. 9 пациентов — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

Взрыв в воронежской маршрутке № 10А случился 12 августа около 21:15. Пострадали 26 человек. Официально причина происшествия по-прежнему не называется. Идет расследование.

Ранее губернатор подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва воронежской маршрутки 12 августа. Семьи двух погибших женщин получат по 1 миллиону рублей. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени и умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55 –летняя Татьяна Иванова скончалась сразу после операции.

Также глава региона встретился с горожанами, которые первыми пришли на помощь пострадавшим в результате взрыва на улице Кольцовской пассажирам маршрутки. Им вручили благодарность и именные часы.