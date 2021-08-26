За полгода в Воронежской области прикрыли девять нелегальных кредиторов

В Воронежской области обнаружили за полгода 9 компаний, которые выдавали займы без разрешения Банка России. Большинство нелегальных кредиторов были оформлены просто как общества с ограниченной ответственностью.

Такие компании ничем не ограничены и могут завышать процент как им вздумается, а в случае просрочки использовать агрессивные методы взысканий. Есть еще риск подлога документов, который может обернуться потерей имущества. Мошенники, получив ваши личные данные из пакета документов, представленных для получения займа, могут от вашего имени взять уже официальный кредит.

- Чтобы уберечь себя от таких проблем, перед тем как обратиться в финансовую компанию обязательно проверьте ее на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Компания должна либо иметь лицензию, либо должна быть включена в реестры мегарегулятора. Если этого нет, то перед вами нелегальный кредитор и от заключения договора следует отказаться. Кроме этого, следует проверить организацию на наличие в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, - рекомендуют в Банке России.

В интернете, порой, можно и вовсе встретить рекламу услуг о выдаче займов, в которых сообщается только номер телефона. На вопрос о местонахождении и названии организации ответа не дают, предлагая заключить договор на нейтральной территории и доставить деньги по определенному адресу. Принимать такие предложения категорически не стоит.