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Происшествия26 августа 2021 9:18

Ночью в Воронеже в загоревшемся дачном доме крыша обрушилась на людей

Один мужчина погиб, второго госпитализировали с ожогами
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Ночью 25 августа в Левобережном районе Воронежа, в садоводческом товариществе «Кировец», загорелся небольшой дачный дом - 4 на 7 метров. Огонь быстро разошелся по всей площади. Произошло обрушение кровли.

Местные жители сообщили о происшествии в 23:19. На месте ЧП работали три пожарные машины и 12 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 00:01.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из горящего дома удалось спасти мужчину, его госпитализировали с ожогами. Еще один мужчина, к сожалению, погиб во время пожара. Личности и возраст оказавшихся в горящем доме людей устанавливаются.