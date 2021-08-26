Ночью в Воронеже в загоревшемся дачном доме крыша обрушилась на людей

Ночью 25 августа в Левобережном районе Воронежа, в садоводческом товариществе «Кировец», загорелся небольшой дачный дом - 4 на 7 метров. Огонь быстро разошелся по всей площади. Произошло обрушение кровли.

Местные жители сообщили о происшествии в 23:19. На месте ЧП работали три пожарные машины и 12 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 00:01.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из горящего дома удалось спасти мужчину, его госпитализировали с ожогами. Еще один мужчина, к сожалению, погиб во время пожара. Личности и возраст оказавшихся в горящем доме людей устанавливаются.