В воронежском райцентре, где произошла масштабная коммунальная авария, ночью приступили к монтажу трубопровода

Авария произошла еще утром 22 августа Фото: предоставлено администрацией Россошанского района.

Россошанские власти ранее рассказывали, что рассчитывают устранить коммунальную аварию, из-за которой 300 домов и 19 соцобъектов находятся без воды, к утру 26 августа.

Этой ночью на улице Максима Горького продолжились работы по сооружению обводной линии канализационного коллектора. Около полуночи была разгружена третья - последняя - партия пластиковых труб. Подрядчик приступил к их монтажу и сварке.

На трубопроводе одновременно работают 2 сварочных агрегата. Аварийно-восстановительные работы ведут 3 строительно-монтажные, 2 коммунальные организации и подразделения МЧС. В работах задействовано более 60 человек и 10 единиц спецтехники.

Авария произошла утром 22 августа. А 25 августа в Россоши ввели режим ЧС. Коммунальщики ранее признались, что у них нет денег на ремонт. Вероятнее всего, средства выделили из областного бюджета, поэтому рабочие срочно приступили к монтажу обводной линии канализации. Часть труб уже доставлена в Россошь.