В воронежском райцентре, где четвертые сутки нет воды, в райбольнице частично приостановили прием пациентов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Россошанская райбольница частично приостановила прием пациентов из-за коммунальной аварии, оставившей город без воды. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

В амбулаторных условиях пока прекращена работа физиотерапевтических кабинетов, не кладут больных в дневной стационар, а также стоматологическая помощь оказывается только по «острой боли».

– Экстренная и неотложная помощь оказываются в полном объеме, в режиме работы подразделений, – пояснили в облздраве. Все подразделения райбольницы удалось обеспечить водой. В терапевтический корпус и амбулаторные подразделения вода доставляется по мере необходимости.

По всем экстренным вопросам можно обращаться в БУЗ ВО «Россошанская РБ» по телефонам:

- Главный врач - (47396) 2-22-54;

- Секретарь - (47396) 2-16-12

- Заместитель главного врача по мед. обслуживанию - (47396) 2-52-56

- Заместитель главного врача по поликлинической работе - (47396) 2-22-23

- Заместитель главного врача по детству и родовспоможению - (47396) 2-78-10

Напомним, авария в Россоши произошла утром 22 августа. Власти обещали запустить водозабор к утру 26 августа. В городе введен режим ЧС.