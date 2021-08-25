В Воронеже вор вытащил из чужого автомобиля рыболовные снасти и инструменты

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

О ночной краже из «семерки» на улице 232 Стрелковой Дивизии в полицию сообщил 33-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что неизвестный вскрыл машину с помощью поворота замка личинки. Затем он вытащил рыболовные снасти, инструменты и унес их с собой. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях, правоохранители вычислили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 49-летний местный житель. Участковые его задержали в микрорайоне Придонском. В отделе полиции он дал признательные показания. Во время обысков похищенное имущество было найдено и в скором времени оно будет возвращено законному владельцу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.