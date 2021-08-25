Семья с двумя детьми пострадала в смертельном ДТП под Воронежем

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Жуткая авария произошла сегодня, 25 августа, в Рамонском районе на 490 километре автодороги «М4-ДОН». В столкновении двух грузовиков и иномарки пострадала семья из Москвы. Отец семейства погиб на месте. Его супруга и две дочки оказались в больнице.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, ДТП случилось примерно в 16:50. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля «Фредлайнер»», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и столкнулся с едущей в попутном направлении «Маздой 3», в которой ехала семья. Легковушка отлетела прямо под колеса грузовика «Скания».

В результате ДТП 40-летний водитель легковушки погиб на месте. Также пострадали его 39-летняя жена, и две дочки: 5 и 16 лет. Их доставили в больницу.

Сейчас, судя по сервису Яндекс.Пробки, здесь уже несколько часов многокилометровая пробка. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку транспорта, чтобы улучшить ситуацию.