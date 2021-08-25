Нападение бродячих собак на пенсионерку в Воронеже вылилось в уголовное дело

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ) после того, как в Коминтерновском районе свора собак напала на пенсионерку. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 25 августа.

Напомним, ЧП произошло 16 августа утром. Около 8 часов утра около одного из домов на проходившую 67-летнюю женщину напали беспризорные собаки. Их помогли отогнать прохожие. Однако животные изрядно искусали женщину: она попала в больницу с телесными повреждениями. Судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

– В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям руководства организации, с которой был заключен контракт на выполнение услуг по отлову беспризорных животных. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району регионального управления СК России Сергей Барбашов.