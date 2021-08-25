Михаил Носырев на «Российской креативной неделе» в Москве расскажет о воронежском проекте «Театр в кино»

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ,

Фест-форум «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 26 по 29 августа. В него войдут более 300 мероприятий, которые затронут 14 индустрий. Кураторами тематических площадок станут компании-лидеры, представляющие свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки.

Задача форума - объединить наиболее перспективные и социально значимые проекты в сфере креативных индустрий в России, создать условия для профессиональной реализации творческой молодежи.

Михаил Носырев

Владелец кинотеатра «Спартак» Михаил Носырев войдет в состав экспертного жюри форума, а также расскажет о проекте «ТЕАТР В КИНО». Он уже семь лет успешно реализуется в Воронеже. Пока «Спартак» - единственный кинотеатр в России, который самостоятельно осуществляет прямые трансляции спектаклей из семи московских драматических театров.

- Я по-прежнему считаю, что трансляции спектаклей на большие экраны кинотеатров России - это будущее и театров, и кинотеатров. Карантин по нам ударил сильно. Фактически, после открытия в прошлом году нам пришлось начинать все сначала. Но мы видим, что семь лет нашей работы ни в коем случае не пропали даром. Мы готовы к созданию федеральной программы и будущее за этим проектом! - отметил Михаил Носырев.