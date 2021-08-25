Пострадавшие при взрыве автобуса получат по 500 и по 100 тысяч рублей

Место трагедии Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва воронежской маршрутки 12 августа. Об этом сообщили 25 августа в облправительстве.

Семьи двух погибших женщин получат по 1 миллиону рублей. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени и умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55 –летняя Татьяна Иванова скончалась сразу после операции.

Трое тяжелораненых, которые находятся в реанимации, получат по 500 тысяч рублей.

Еще 12 человекам, которые получили травмы средней степени тяжести, выплатят по 100 тысяч рублей компенсации.

Средства выделят из резервного фонда облправительства.

Ранее, 19 августа губернатор Александр Гусев вручил именные часы неравнодушным людям, которые после взрыва помогли спасать пассажиров автобуса.

Напомним, взрыв в воронежской маршрутке № 10А случился в четверг, 12 августа, около 21.15. Пострадали 26 человек.