МЧС: Угрозы турбазам из-за пожара на Кожевенном кордоне под Воронежем нет

Фото – "Мой и твой Воронеж", соцсети

В региональном управлении МЧС опровергли информацию об эвакуации людей с турбаз, которые находятся рядом с местом лесного пожара на Кожевенном кордоне под Воронежем. На месте дежурят пять автобусов Воронежпассажиртранс, но желающих уехать на них в город не нашлось. Впрочем, спасатели не исключают, что кто-то мог добраться до Воронежа самостоятельно.

– Действительно, в связи с постоянно меняющимся ветром существовал шанс развития пожара в направлении турбаз, и именно поэтому туда был направлен транспорт для возможной эвакуации. К счастью, эта мера оказалась преждевременной, ни одна турбаза не эвакуирована, – пояснили в МЧС.

Напомним, о пожаре на Кожевенном кордоне сообщили сегодня днем, 25 августа. Огонь тушат силами Управления лесного хозяйства. Точная площадь его пока неизвестна.