Из крупного воронежского торгового центра эвакуировали посетителей

Эвакуация продлилась недолго. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Второй за неполные две недели произошла эвакуация посетителей из торгового центра «Галерея Чижова» (улица Кольцовская, 35). Случилась она в среду, 25 августа, в районе 15.30.

На этот раз никаких ЧП не было. Как сообщили в колл-центре, просто проверяли систему безопасности. Тем не менее людям пришлось прождать на улице около получаса.

Ранее ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали 13 августа из-за сработавшей сигнализации. Рабочие задели ее датчик во время ремонта в одной из торговых точек.

Напомним, 12 августа около девяти часов вечера недалеко от «Галереи Чижова» взорвался автобус. Погибли две женщины, один человек тяжело ранен, еще десять получили травмы средней степени тяжести. Спецслужбы выясняют причины страшного ЧП.