Воронежец прописал в своем доме четверых нелегалов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже полицейские вычислили 46-летнего местного жителя, который у себя в доме в Ленинском районе нелегально прописал четверых иностранцев. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Там уточнили, что мужчина зарегистрировал у себя граждан сопредельных государств, но по факту они у него не проживали. При этом за прописку он получал деньги.

Воронежец в отделе полиции признался в содеянном и пояснил, что плату за регистрацию он тратил на личные нужды. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье – до 3 лет.