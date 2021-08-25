На окраине Воронежа горит Кожевенный кордон

группа "Мой и твой Воронеж", вконтакте

Крупный лесной пожар полыхает на Кожевенном кордоне в Железнодорожном районе Воронежа Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в среду, 25 августа.

Огонь занялся днем. Точная площадь возгорания пока неизвестна. К тушению привлечены силы лесопожарного центра. Потушить пожар оперативно пока не удается, ситуацию усугубляет ветер.

Очевидцы в соцсетях обеспокоились, что огонь может уничтожить молодые деревья, которые едва прижились.

Напомним, осенью 2020 года здесь высадили 37 тысяч сеянцев сосны. Работу проводили волонтеры из числа школьников и родителей 36-ой и 94-ой школ, а также сотрудников учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ и Пригородного лесничества.

СМИ сообщают, что из-за пожара на Кожевенном кордоне эвакуируют людей из близлежащих турбаз.