В Воронеже парочка прохожих ограбила таксиста за то, что "слишком близко проехал"

В Воронеже задержали криминальную пару, которая в июле ограбила таксиста.

В один из летних вечеров 41-летний водитель такси, проезжая по двору одного из многоквартирных домов на улице Шишкова, поравнялся со стоящими на тротуаре двумя парнями и девушкой. Одному из мужчин показалось, что автомобиль слишком близко подъехал к нему, и он пнул кузову машины. Водитель вышел из автомобиля для разговора с обидчиком. Но в этот момент второй парень забрал из салона видеорегистратор и побежал. Таксист предпринял попытку догнать вора, а в этот момент девушка похитила из салона автомобиля сотовый телефон и тоже скрылась. Водитель оценил ущерб в сумму около 24 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали в Коминтерновском районе. 29-летний парень, который уже был судим, и его 25-летняя знакомая признались, что продали похищенное имущество, а деньги потратили на личные цели. Теперь им предстоит ответить за кражу и грабеж.