Воронежский «Факел» стартовал в элитном раунде Кубка России с победы над «Динамо-Барнаул»

В матче в Барнауле победный мяч забил Артем Кулишев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Барнауле против местных динамовцев игроки «Факела» провели так, как будто именно они были хозяевами поля, а не сибиряки. Уже на 14 минуте Артем Кулишев открыл счет, замкнув прострел Дэниса Файзуллина. И дальше «Факел» играл с преимуществом. Закономерным итогом стал второй гол. Илья Грузнов забил первый гол за команду родного города, замкнув прострел со штрафного – 2:0. Сразу после этого судья дал свисток на перерыв.

Во втором тайме «Факел» играл спокойно, без излишнего напряжения. Но все равно воронежцы создали по крайней мере три голевых момента. Один Андрей Разборов, вышедший на замену, мог забить дважды. Но то вратарь «Динамо-Барнаул» Богдан Карюкин, а то и просто удача была за сибиряков. Впрочем, это помогло им только не дать «Факелу» довести счет до разгромного. Тут еще и игрок хозяев Максим Ерусланов психанул и ударил ногой Олега Дмитриева. Судья удалил его с поля. Одним словом, итог – 2:0 в пользу воронежского клуба.

Обеим командам еще предстоит сыграть против «Нижнего Новгорода», сенсационно занимающего пятое место в Премьер-лиге. Напомним, в 1/8 финала Кубка выходят только победители групп. А значит, «Факелу» еще нужно удачно сыграть с нижегородцами. Матч с ними состоится в Воронеже 27 октября. Игра начнется в 16.00.