В Воронеже откроется выставка в честь 50-летия «Белого Бима Черное ухо»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 августа в здании Мещанской управы (ул Плехановская, 3) литературного музея стартует выставка в честь 50-летия «Белого Бима Черное ухо». Исполняется полвека со дня выхода первого издания повести нашего земляка, писателя Гавриила Троепольского.

На открытии главный научный сотрудник литературного музея Ольга Дворядкина проведет экскурсию. Затем директор Острогожского музея имени Крамского Марина Пилипенко расскажет о начале творческого пути писателя, о годах, проведенных в Острогожске, где Гавриил Троепольский заведовал сортоиспытательным участком по зерновым культурам. Своими воспоминаниями о писателе поделится литературовед Олег Ласунский. О том, как формировался фонд Троепольского в библиотеке № 32, носящей имя писателя, расскажет главный библиограф Николай Калиниченко. Заместитель директора по воспитательной работе школы №102 Юлия Борзей поделится опытом создания школьного музея, посвященного писателю. А выпускница школы искусств №1 Дарья Плохотнюк прочитает отрывки из повести «Белый Бим Черное ухо».

Выставка будет работать до 7 октября.