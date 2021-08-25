Под Воронежем угонщик сам признался, что разбил служебную машину

В Нижнедевицком районе возбудили уголовное дело на 25-летнего жителя Ростовской области за угон служебного автомобиля.

Инцидент произошел 20 августа в гостинице в селе Верхнее Турово. В половине первого ночи парень сильно захотел покурить, но сигареты у него закончились. Тогда он зашел в соседний номер к коллеге, чтобы попросить закурить, но тот уже спал. Тогда гость взял с тумбочки ключи от служебного автомобиля «Лада Ларгус», чтобы доехать до магазина. Он стал объезжать улицы в поисках работающей торговой точки, но в пути не справился с управлением, «Лада Ларгус» перевернулась в кювет. Водитель не пострадал и вернул помятый автомобиль на место парковки, ключи положил обратно на тумбочку и лег спать в своем номере.

Утром водитель служебного автомобиля собрался ехать на работу, увидел повреждения автомобиля и вызвал сотрудников ГИБДД. Во время оформления происшествия к инспекторам подошел подозреваемый и сознался в содеянном.