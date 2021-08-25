Во время реконструкции трассы М-4 «Дон» в Воронежской области нашли пять древних погребений

Археологи обследовали в районе трассы М-4 «Дон» в Воронежской области два кургана. Их площадь составила более 10 тысяч кв. м. участка с 715-го по 777-й км. Специалисты нашли пять древних погребений и один комплекс, а также фрагменты керамики. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор» в среду, 25 августа.

В одном из курганов были найдены фрагменты керамики эпохи финальной бронзы (XV - XII вв. до н.э.) и раннего железного века (XI в. до н.э.– II в. н.э.). В другом – исследовали пять погребений и один комплекс, который мог использоваться для языческого погребального обряда. В нем нашли погребальный инвентарь – в основном фрагменты лепных сосудов эпохи позднего бронзового века (XVIII – XV вв. до н.э.).

Реконструкция трассы М-4 разделена на два этапа. Первый включает в себя работы с 715 по 741 км, здесь идет комплексное обустройство, установка опор освещения, элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, барьерного ограждения. На 731 км устроят две площадки для отдыха, по одной с каждой стороны трассы. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

Как пояснили в госкомпании «Автодор», реконструкция трассы М-4 разделена на два этапа. Первый включает в себя работы с 715 по 741 км. Здесь идет комплексное обустройство, установка опор освещения, элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, барьерного ограждения. На 731 км устроят две площадки для отдыха, по одной с каждой стороны трассы. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

Основную часть реконструкции с 741 по 777 км собираются завершить в третьем квартале 2023 года. Здесь предусмотрена реконструкция полос московского направления трассы М-4 «Дон» и строительство развязок на 750 км у поселка Дядькино, на 763-м у села Криница, на 771-м у населенных пунктов Кравцово и Плесновка. В планах дорожников на 766 км трассы организовать еще две площадки отдыха, а также расширить площадку на 777 км трассы на границе Воронежской и Ростовской областей.