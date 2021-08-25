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Звезды25 августа 2021 14:01

Театральный фестиваль под Воронежем пройдет в онлайн

Спектакли можно посмотреть на сайте центра народного творчества и в соцсетях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

XIII областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи в Никольском» пройдет 27-29 августа - в онлайн-формате.

В 2021 году «Театральные встречи в Никольском» посвящены памяти режиссера Никольского народного театра Светланы Николаевны Сукачевой, сообщили организаторы. В фестивале примут участие взрослые любительские театральные коллективы со спектаклями разных жанров.

Посмотреть постановки можно будет 28-29 августа на сайте и Ю-тьюбе Воронежского областного центра народного творчества и кино, на портале администрации Верхнехавского района в разделе «Культура», также в соцсетях.

Напомним, ранее в онлайн формат перевели фестивали «Хлеб - всему голова» и «Песни над Доном».