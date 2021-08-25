Под Воронежем будут судить пьяного скутериста, давшего 15 тыс сотруднику ГИБДД

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд дело 31-летнего жителя Новоусманского района обвиняемого в даче взятки.

14 июля днем в поселке Отрадное сотрудник ДПС остановил скутер под управлением 31-летнего мужчины, который оказался пьян. На водителя составили протокол.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, через два дня нарушитель пришел в отделение ГИБДД по Новоусманскому району, где предложил инспектору деньги за то, чтобы не направлять материалы в суд. Он вложил 15 тысяч рублей в лежавший на рабочем столе журнал, после чего его задержали. А теперь будут судить за взятку.