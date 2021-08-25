Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 13:17

Глава департамента аграрной политики в прямом эфире ответит на вопросы воронежцев

Алексей Сапронов расскажет о грядущем урожае, о мерах поддержки аграриям региона и многом другом
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Правительства Воронежской области

Фото Правительства Воронежской области

Жители Воронежской области смогут задать вопросы руководителю департамента аграрной политики региона Алексею Сапронову. Он даст ответы на них в прямом эфире. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава департамента аграрной политики проведет прямой эфир в соцсетях в четверг, 26 августа. Трансляция начнется в 14.00 в официальных группах правительства области. Она будет проходить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Алексей Сапронов ответит на вопросы жителей региона, расскажет о том, насколько урожайным выдался текущий год, какие изменения ждут область в сфере органического земледелия, а также о мерах поддержки для аграриев. Свои вопросы воронежцы могут оставить в комментариях под соответствующими постами в пабликах или задать их во время трансляции.