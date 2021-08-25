Глава департамента аграрной политики в прямом эфире ответит на вопросы воронежцев

Фото Правительства Воронежской области

Жители Воронежской области смогут задать вопросы руководителю департамента аграрной политики региона Алексею Сапронову. Он даст ответы на них в прямом эфире. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава департамента аграрной политики проведет прямой эфир в соцсетях в четверг, 26 августа. Трансляция начнется в 14.00 в официальных группах правительства области. Она будет проходить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Алексей Сапронов ответит на вопросы жителей региона, расскажет о том, насколько урожайным выдался текущий год, какие изменения ждут область в сфере органического земледелия, а также о мерах поддержки для аграриев. Свои вопросы воронежцы могут оставить в комментариях под соответствующими постами в пабликах или задать их во время трансляции.