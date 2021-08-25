В Воронежской области самолеты и вертолеты сели прямо на автотрассу

Самолет благополучно сел на трассу. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Помните эпизод из комедии Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», когда самолет садился прямо на шоссе? Нечто похожее случилось в Воронежской области. Авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на трассу Е38 «Курск-Саратов» недалеко от поселка Листопадовка Грибановского района. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Самолеты садятся на дорогу. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Поводов для волнений нет. Просто проводят учения. Для них на участке дороги была построена полевая взлетно-посадочная полоса и оборудованы места стоянки и обслуживания авиационной техники. Также в этом месте развернули полевые пункты заправки самолетов.

По легенде учения, авиационный полк подвергся мощному ракетному удару. Бомбардировщики Су-34 вместе с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76 МД были выведены из-под удара противника.

В ходе посадки на федеральную трассу вертолеты Ми-8 и Ми-35 прикрывали самолеты транспортной авиации. Также отработали условное тушение бомбардировщика на стоянке с использованием аэродромных пожарных машин «Пантера». Кроме того, провели эвакуацию потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8.

Вертолеты на учении прикрывали транспортную авиацию. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Особое внимание в ходе учения уделили беспрерывному обеспечению авиационной группы бомбардировщиков для выполнения учебно-боевых задач.

Всего в учении участвовали более 500 военных и более 20 единиц авиационной и специальной техники.