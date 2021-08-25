Воронежец лишился 270 тысяч рублей после звонка незнакомца

24-летний мужчина через банкомат перевел все свои сбережения мошеннику. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

24-летний житель Коминтерновского района стал очередной жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Аферист заявил, что на деньги собеседника покушаются мошенники. И предложил перевести сбережения на «безопасный резервный счет». Якобы он создан банком для защиты от хакеров.

Молодой мужчина всем этим россказням поверил и перевел через банковский терминал все деньги – 270 тысяч рублей - на указанные ему реквизиты. После этого мошенник, естественно, больше не звонил.

- Всего 24 августа в Воронежской области было 15 дистанционных мошенничеств. Общий ущерб, нанесенный ими – более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по статьям УК «Мошенничество» и «Кража». Еще раз призываем: не сообщайте незнакомым людям по телефону данных ваших банковских карт и тем более не переводите деньги на указанные ими счета.