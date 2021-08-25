Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 12:34

Умер экс-проректор ВГУ

Николаю Григорьевскому было 84 года
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 августа на 85 году жизни скончался бывший проректор ВГУ по административно-хозяйственной работе Николай Григорьевский, сообщила пресс-служба университета.

Николай Григорьевский окончил Воронежский сельхозинститут по специальности «Ветеринария». До 2000 года работал товароведом на заводе имени Коминтерна. В 2001 году устроился в ВГУ - директором студенческого городка. В 2002 году стал проректором по административно-хозяйственной работе в ВГУ.

Николай Григорьевский, фото ВГУ

Николай Григорьевский, фото ВГУ

- Николай Иванович был демократичен. С ним было легко работать - не агрессивный, не напористый, никогда не грубил. Добрый человек. По крайней мере, я так ощущал, когда мы с ним контактировали, - отметил главный энергетик ВГУ Анатолий Кондауров.