Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 11:59

На предприятии в Воронежской области работникам платили зарплату с задержкой

И не выплачивали компенсацию за это
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инспекторы труда в ходе плановой выездной проверки выявили ряд нарушений трудового законодательства в Бутурлиновской электросетевой компании.

- Установлено, что отпуск сотрудникам компании предоставлялся без соблюдения графика. Оплата отпуска 12 работникам производилась с задержкой, денежная компенсация за задержку оплаты не выплачивалась. Работники организации допускались до работ без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования и внеочередной проверки знаний требований охраны труда. По предписанию гострудинспекции выявленные нарушения устранены. Виновных оштрафовали, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.