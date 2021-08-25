На предприятии в Воронежской области работникам платили зарплату с задержкой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инспекторы труда в ходе плановой выездной проверки выявили ряд нарушений трудового законодательства в Бутурлиновской электросетевой компании.

- Установлено, что отпуск сотрудникам компании предоставлялся без соблюдения графика. Оплата отпуска 12 работникам производилась с задержкой, денежная компенсация за задержку оплаты не выплачивалась. Работники организации допускались до работ без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования и внеочередной проверки знаний требований охраны труда. По предписанию гострудинспекции выявленные нарушения устранены. Виновных оштрафовали, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.