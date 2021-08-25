В центре Воронежа 5 сентября детям можно выбрать бесплатный кружок по душе

Дворец творчества детей и молодежи. Фото предоставлено Татьяной Худошиной. Фото: другой источник.

5 сентября с 10.00 до 13.00 часов на площадке перед Дворцом творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) пройдет день открытых дверей. Там мальчишкам и девчонкам от 5 до 18 лет можно будет выбрать себе занятие по душе, познакомиться с педагогами, получить полную информацию о порядке и условиях записи в детские кружки.

Направлений деятельности у детских объединений Дворца много:

- естественно-научное (исследование природы, животного мира, ландшафтный дизайн, флористика, астрономия);

- художественное (вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография, изобразительное искусство, дизайн, декоративное творчество, театральные коллективы);

- социально-гуманитарное (адаптация и подготовка к школе, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, изучение психологии, журналистики, военно-патриотические клубы, мультипликация);

- туристско-краеведческое (история, краеведение, правоведение, туризм, этнография, фольклор, археология, скаут-клуб);

- физкультурно-спортивно (оздоровительно-развивающая гимнастика, йога, яхт-клуб, футбол, греко-римская борьба, борьба на поясах, морское многоборье, айкидо, волейбол);

- техническое (робототехника, видеосъемка).

Записаться на занятия можно будет до 15 сентября. Важное замечание – все они бесплатные. Педагоги и дети общаются не только на занятиях, но и на научно-практических конференциях, в туристических походах, профильных лагерях, на скаутских слетах, в творческих поездках не только по России, но и по многим странам мира.

Контактные телефоны: +7(473) 253-11-19; 255-92-04 Сухарева Наталия Валентиновна, заместитель директора по связям с общественностью, учебными учреждениями города и социально-педагогической работе.