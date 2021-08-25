Житель Воронежской области сломал ребра собутыльнику, приревновав его к сожительнице

Врачи «скорой помощи» в Борисоглебске вызвали полицию в больницу, когда привезли туда 50-летнего жителя села Танцыреи с переломами ребер. Полицейские установили, что мужчину избили во время бытового конфликта - на пьянке.

Подозреваемый 34-летний мужчина признался, что во время возлияний старший по возрасту приятель стал оказывать внимание его сожительнице, поглаживая ее по ноге. Женщина пожаловалась на действия гостя, поэтому он вывел домогавшегося во двор, повалил на землю и избил.

Теперь "защитнику" грозит срок за умышленное причинение вреда здоровью. Врачи оценили его как средней тяжести.