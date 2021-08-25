В Воронеже потушили пожар в элитном жилом комплексе

Пожар потушили быстро, его площадь составила 150 квадратных метров.
Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.
Пожар в строящемся здании по адресу: улица Переверткина, дом № 2/1 потушили. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Как рассказали спасатели, горели утеплитель и стройматериалы как у фасада здания, так и внутри него. В 10.51 сотрудники МЧС остановили распространение огня на первом этаже. Однако огонь полыхал и на верхних этажах, для его тушения применяли лестницы.
Дым от пожара был виден издалека.
Фото: Ольга КАРПУНИНА
Вскоре открытый огонь ликвидировали. Сейчас проверяют все здание. Площадь пожара в итоге составила 150 квадратных метров. По предварительным данным, во время ЧП никто не погиб и не пострадал.
Напомним, пожар начался утром в доме элитного жилого комплекса «Атлантис», еще не сданного в строй (квартиры там в среднем стоят около 10 миллионов рублей). Причины возгорания еще предстоит выяснить.