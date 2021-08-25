Судьбу передачи дела экс-ректора воронежского вуза решит Верховный суд

Сергей Колодяжный. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вопрос о переносе в другой регион дела о растрате экс-ректора Воронежского опорного вуза Сергея Колодяжного будет рассматривать Верховный суд. Заседание пройдет 16 сентября.

Напомним, первоначально дело должно было рассматриваться в Ленинском суде Воронежа. Но Колодяжный просил о передаче в другой регион из-за сомнения в объективности и беспристрастности местных судов. Летом Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении ходатайства Колодяжного, но экс-глава университета подал жалобу на постановление в Верховный суд.

Напомним, руководителя ВГТУ поместили в СИЗО в начале марта 2020-го, изначально на него завели уголовные дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Колодяжный мог получать деньги от своих подчиненных, начисленных им под видом премий. В следственном изоляторе Колодяжный провел почти год, потом его перевели под домашний арест. Позже ему переквалифицировали статью, смягчив обвинение: теперь Колодяжному вменяют растрату в особо крупном размере. Следователи считают, что он похитил 58 млн рублей.