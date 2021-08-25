Олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой присвоили звание почетного гражданина Воронежа

Ангелина Мельникова стала почетным гражданином Воронежа Фото: Юрий КОЗЛОВ

25 августа депутаты гордумы выбирали новых почетных граждан Воронежа. Высокого звания удостоили олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, которая добилась побед две недели назад на играх в Токио.

Напомним, на звание почетного гражданина Воронежа в этот раз кроме Ангелины выдвигали еще четыре кандидатуры - директора КБХА Сергея Ковалева, заслуженного учителя РФ Алевтины Леоновой, экс-главы департамента культуры, а ныне директора Губернского педагогического колледжа Ивана Образцова, профессора кафедры актерского мастерства института искусств Евгения Слепых.

Традиционная процедура чествования пройдет во время празднования Дня города.

Напомним, Ангелине Мельниковой 21 год. На Олимпиаде в Японии воронежская гимнастка выиграла золото в командном многоборье и две бронзы - в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. После возвращения из Токио воронежская спортсменка по указу Президента России получила Орден Дружбы, а от Сергея Шойгу - медаль «За укрепление боевого содружества». Из федерального и регионального бюджетов Ангелине заплатят призовые - в общей сложности 8,8 миллионов рублей.