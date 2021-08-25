В Воронеж вернется жара выше 30 градусов

В последние дни августа еще можно будет позагорать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние дни августа обещают быть достаточно жаркими. Об этом сообщили воронежские синоптики.

- Теплый ветер с юга, а потом и с востока, принесет с собой дневную температуру от 26 до 31 градуса, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – Такая погода, скорее всего, продлится до конца августа. Дождь вероятен только в ночь на 28 августа.

Есть предположение, что сразу с начала сентября дневная температура резко упадет – до 20 – 23 градусов. Однако это долгосрочный прогноз, который еще вполне может измениться.

В ночь на четверг, 26 августа, вместо южного ветра подует юго-восточный, будет пасмурно. Температуру воздуха обещают в районе +17 градусов. Днем на солнце будут набегать облака. И уже будет жарко - +30.

В пятницу, 27 августа, ночью луну снова не будет видно, ее скроют тучи. Будет несколько прохладнее, чем сутки назад, - +16. Днем подует восточный ветер, синоптики обещают пасмурную погоду при +28 градусах.

В ночь на субботу, 28 августа, возможен небольшой дождь при +16 градусах. Днем из-за облаков выглянет солнце. Температура повысится до +29.

В воскресенье, 29 августа, ночью снова будет пасмурно и на этот раз +15 градусов. Днем будет жарко - +31.