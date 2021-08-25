В райцентр под Воронежем, где произошла авария на коллекторе, направили трубы и воду со всей области

фото администрации Россоши

В Россоши, где 23 августа произошла масштабная авария на канализационном коллекторе, ночью случилось уже пятое обрушение.

Коммунальщики заменили 54 метра трубопровода. Предполагается, что на пятом провале замене подлежит 25 метров трубы. Подвоз воды населению сегодня осуществляют 12 машин, доступны 16 скважин в общественных местах, на предприятиях торговли, общепита, автомойках, сообщили утром в администрации Россоши.

Губернатор Александр Гусев ввел в райцентре режим ЧС техногенного характера. Подмогу направили из Воронежа и близлежащих районов области.

- Принято решение о срочном монтаже обводной линии. С воронежского завода уже отгружена первая партия труб. К первому этапу укладки обводной линии планируется приступить сегодня в 11-12 часов дня. Вторую партию труб планируется отгрузить в 13.30, третью - в 16.00. Сформирована бригада специалистов для монтажа, подготовлены шесть сварочных аппаратов, - сообщили в облправительстве. - На разрушающемся коллекторе установлена станция перекачивания стока. Для откачки стоков на главную КНС города дополнительно привлечены частные лица и организации Россошанского района, спецтранспорт из Ольховатского, Подгоренского, Кантемировского районов. Ведутся переговоры с владельцами ассенизаторских машин из соседних районов. В подвозе воды населению на время ЧС задействуется спецтранспорт из Воронежа, Нововоронежа, Лискинского, Ольховатского, Подгоренского, Кантемировского районов. В городе увеличено число точек раздачи воды со скважин организаций и частных домов.

Напомним, 23 августа из-за прорыва канализации и четырех обрушений грунта (в яму даже провалился КамАЗ коммунальных служб), отключили воду более 30 тысячам россошанцев. Канализационные стоки начали стекать в реки, в которых из-за этого погибла рыба.

Как признался глава Россоши, устранение аварии идет круглосуточно, но затягивается из-за большой глубины залегания коллектора. Ход работ взяла под контроль местная прокуратура.

Это не первая авария на канализации в Россоши, аналогичная случилась там в ночь с 8 на 9 июля.