В Воронеже загорелся новый жилой комплекс

Пожарные уже приступили к тушению. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Утром в среду, 25 августа, загорелся строящийся новый жилой комплекс «Атлантис» на улице Переверткина Железнодорожного района. Очевидцы сообщают, что дым идет и сверху, и снизу здания. Огонь виден со стороны Северного моста. Сейчас туда едут пожарные машины. Слышны сирены.

Дым от пожара виден издалека. Фото: Ольга КАРПУНИНА

- Возгорание произошло на первом этаже строящегося здания по адресу: улица Переверткина, 2\1. Пожарные подразделения на месте, идет тушение, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Жилье в «Атлантисе» позиционируется как элитное. Квартиры там стоят в среднем около 10 миллионов. Можно предположить, что ущерб от пожара будет немалым.