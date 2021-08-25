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Происшествия25 августа 2021 10:14

В Воронеже загорелся новый жилой комплекс

Вспыхнуло строящееся здание на улице Переверткина
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные уже приступили к тушению.

Пожарные уже приступили к тушению.

Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Утром в среду, 25 августа, загорелся строящийся новый жилой комплекс «Атлантис» на улице Переверткина Железнодорожного района. Очевидцы сообщают, что дым идет и сверху, и снизу здания. Огонь виден со стороны Северного моста. Сейчас туда едут пожарные машины. Слышны сирены.

Дым от пожара виден издалека.

Дым от пожара виден издалека.

Фото: Ольга КАРПУНИНА

- Возгорание произошло на первом этаже строящегося здания по адресу: улица Переверткина, 2\1. Пожарные подразделения на месте, идет тушение, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Жилье в «Атлантисе» позиционируется как элитное. Квартиры там стоят в среднем около 10 миллионов. Можно предположить, что ущерб от пожара будет немалым.

В Воронеже горит элитный ЖК Атлантис