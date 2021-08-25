В Воронеже мотоциклист врезался в «Ладу», а потом на него наехал грузовик

Мотоцикл после аварии остался лежать посреди дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 августа, в 15.50 у дома № 39/2 по улице Волгоградской случилась авария.

27-летний водитель мотоцикла «Хонда», ехавший со стороны Баррикадной в направлении улицы Димитрова, врезался в ехавшую впереди «Ладу-Весту». Мужчина упал на дорогу. И тут на него наехал двигавшийся сзади грузовик ГАЗ-2834.

32-летний водитель «Лады» в ДТП травм не получил, как и 22-летний водитель грузовика. А вот мотоциклист с тяжелыми травмами попал в больницу. Полицейские выясняют, почему он не смог выдержать безопасную дистанцию с «Ладой», а также мог ли затормозить или объехать упавшего человека водитель грузовика.

В причинах ДТП разбираются полицейские. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 августа случилось 128 ДТП, из них 90 – в Воронеже, 28 – на дорогах в районах и 10 – на федеральных трассах. В семи авариях получили травмы восемь человек. Оштрафованы 11 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.