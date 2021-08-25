Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 9:44

В Воронеже мотоциклист врезался в «Ладу», а потом на него наехал грузовик

Мужчина получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мотоцикл после аварии остался лежать посреди дороги.

Мотоцикл после аварии остался лежать посреди дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 августа, в 15.50 у дома № 39/2 по улице Волгоградской случилась авария.

27-летний водитель мотоцикла «Хонда», ехавший со стороны Баррикадной в направлении улицы Димитрова, врезался в ехавшую впереди «Ладу-Весту». Мужчина упал на дорогу. И тут на него наехал двигавшийся сзади грузовик ГАЗ-2834.

32-летний водитель «Лады» в ДТП травм не получил, как и 22-летний водитель грузовика. А вот мотоциклист с тяжелыми травмами попал в больницу. Полицейские выясняют, почему он не смог выдержать безопасную дистанцию с «Ладой», а также мог ли затормозить или объехать упавшего человека водитель грузовика.

В причинах ДТП разбираются полицейские.

В причинах ДТП разбираются полицейские.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 августа случилось 128 ДТП, из них 90 – в Воронеже, 28 – на дорогах в районах и 10 – на федеральных трассах. В семи авариях получили травмы восемь человек. Оштрафованы 11 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.