На 50 тыс оштрафовали жительницу Воронежской области, заступившуюся за пьяного водителя

Борисоглебский суд наказал жительницу Воронежской области за применение насилия к сотруднику ДПС. Инцидент произошел в начале июня. Автоинспекторы остановили ВАЗ 2107, водитель которого был пьян. Сотрудник ДПС потребовал заглушить двигатель и предоставить документы для проверки. В ответ на это водитель стал оскорблять полицейских, а одного схватил за грудки, пытаясь порвать одежду. Инспектор ДПС загнул его руки за спину и надел наручники.

В это время пассажирка «семерки», которая тоже была подшофе, подбежала к инспектору сзади, обхватила его шею и стала ее сдавливать, лишая его возможности дышать. После этого женщина еще набросилась на полицейского с кулаками.

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