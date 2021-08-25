В Воронеж вернули книги, вывезенные фашистами из университета во время оккупации

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В Воронежский госуниверситет вернули раритетные книги, которые вывезли немецкие войска во время оккупации нашего города, они до настоящего времени находились на территории ФРГ в частном пользовании. 23 августа 91 фолиант привезли из Германии в Красный корпус ВГУ, сообщила пресс-служба университета.

Среди книг - шесть томов первого посмертного издания полного собрания сочинений Александра Пушкина. Изданием его занимались друзья поэта - Жуковский, Вяземский и другие литераторы. Все расходы взял на себя лично император Николай I. - Большая часть этих книг относится к категории книжных памятников, то есть эти книги охраняются государством, - отметила начальник отдела редких книг Зональной научной библиотеки ВГУ Галина Ланцузская.