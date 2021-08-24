Воронежской компании не удалось оспорить многотысячный штраф за загрязнение реки Усмань

Рейд в ноябре 2020 года показал, что предприятие производило работы по расчистке русла реки Усмань без разрешения Фото: c cайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

20 августа апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда о возмещении ущерба воронежским ООО «ЮМакс», допустившим изменение берегов и русла Усмань, а также ее загрязнение при расчистке водного объекта. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Рейд в ноябре 2020 года показал, что предприятие производило работы по расчистке русла реки Усмань в районе села Горки Новоусманского муниципального района Воронежской области в отсутствие решения от уполномоченного органа о предоставлении водного объекта в пользование.

Компанию за проведение работ без необходимых документов оштрафовали на 75 тысяч рублей, за нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ, допуская при этом ее загрязнение - 100 тысяч рублей и за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта - 300 тысяч рублей.

Ущерб памятнику природы в целом оценили в сумму более 600 тысяч рублей.