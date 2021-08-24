В Воронежской области грузовой поезд сошел с рельсов

Фотографии ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 23 августа грузовой поезд сошел с рельсов в поселке Панино Воронежской области рядом с автомобильным переездом. Фотографии ЧП опубликовали в паблике «Панино online». Судя по снимкам, инцидент не вызвал серьезных последствий. В Юго-Восточном линейном управлении МВД на транспорте нет информации о пострадавших во время этой аварии.

- В этом месте что автомобильная дорога всегда убитая, что железная дорога, - написал в социальных сетях местный житель Владимир Чикунов.

Ранее мы сообщали, что 20 августа около 22:00 двое мужчин попали под поезд на станции Масловка в Воронежской области. Они угодили под резервный локомотив.