Сборная России лидирует по итогам второго дня соревнований АрМИ-2021 в Воронежской области

В соревнованиях участвуют военные спортсмены из разных стран Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Сборная России лидирует по итогам второго дня на конкурсе Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области. Ров, косогор, фонтаны грязи и брутальные мужчины - зрелищные моменты гонок зрители смотрели на огромном экране. Для читателей «Комсомолки» мы приготовили эффектные кадры.

Отечественный экипаж мастерской технического обслуживания МТО УБ-1 прошел дистанцию 2,2 км с преодолением 18 препятствий и специальных упражнений за 14 минут 40 секунд. Судьи оценивали спецупражнения по перемещению грузов с помощью крана-манипулятора, замене переднего колеса, подъему носовой части танка Т-72Б с использованием пневматического домкрата.

Соревнования получаются крайне зрелищными Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Водители легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 будут соревноваться в 4 этапах конкурса: индивидуальная гонка, гонка мастерских МТО – УБ1, гонка капитанов, командная эстафета.

Соревнования военных автомобилистов, напомним, проходят с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области. Участвуют военные спортсмены из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.