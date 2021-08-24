В Воронежском заповеднике обнаружили новый вид клопа-хищника

Самка ряженого редувия в коридоре главного административного здания заповедника. Фото: Виктор Емец Фото: Воронежский заповедник, ВКонтакте.

В Воронежском государственном заповеднике обнаружен новый для фауны вид - клоп ряженый редувий. Его увидели в июне этого года в коридоре главного административного здания. Точнее ее. Это оказалась самка Reduvius personatus. Это очень крупный (17 мм) черный клоп.

- Этот клоп получил такое названия из-за личинки (нимфы), которая собирает на клейкую спинную поверхность своего тела всякий мусор, и поэтому нимфа с таким «багажом» выглядит странно. Ряженый редувий – хищник, склонный к обитанию в постройках человека, где он активно охотится на самых разных беспозвоночных, умерщвляя их уколом своего хоботка. Кстати, это - единственный вид насекомых, который охотится на постельного клопа, - рассказывают в заповеднике.

Родина этого насекомого – юго-западная часть Средиземноморья (вероятно, Северная Африка). Но в пределах Воронежской области сейчас прослеживается тенденция расселения редувия в северном направлении. Взрослые клопы хорошо летают. Найденный экземпляр, вероятно, прилетел с юга на свет, така как здание комплекса ярко освещается ночью.