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Общество24 августа 2021 17:58

В Воронеже 70-летний пенсионер может угодить в тюрьму за то, что «приютил» иностранцев

Впрочем, мужчина лишь хотел заработать на мигрантах
Олег ИВАНОВ
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70-летний житель Ленинского района решил найти дополнительный заработок к своей пенсии. Самому ли ему это пришло в голову или кто-то воспользовался положением пожилого мужчины, но он стал помогать иностранцам фиктивно встать на учет.

С июня по июль 2021 года за «вознаграждение» по месту своей регистрации пенсионер «прописал» семерых иностранцев. Жить, конечно, они с ним не стали. Полученные деньги мужчина тратил на себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, как под прикрытием международного студенческого обмена в Воронеже организовали «переселение» иностранцев.