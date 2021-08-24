За первую половину 2021 года средняя зарплата в Воронежской области превысила 39 тысяч рублей

Впрочем, есть сферы, где даже по официальной статистике с доходами не все гладко Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Среднемесячная зарплата в Воронежской области за первую половину 2021 года составила 39 254 рубля. Это на 9,6% больше, чем за тот же период 2020 года. Такие данные приводит пресс-служба Воронежстата.

В июне цифры сложились еще лучше - средняя зарплата по региону в этом месяце была зафиксирована на уровне 42 658 рублей. По сравнению с июнем 2020-го она увеличилась на 11,4%.

Впрочем, реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен с января по июнь 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го увеличился не так сильно - лишь на два процента. А в июне 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020-го - на 3,2%.

Существенно (в 1,6 раза) в июне превысила среднеобластной уровень зарплата работников, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия. На 48% выше среднего доходы работников сферы информации и связи. На 39% - производивших химические вещества и химические продукты. На 38% - осуществлявших финансовую и страховую деятельность.

А вот зарплата работников сельского хозяйства составила только 89% от средней по области. Самый низкий доход у работников, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки, кроме мебели (43 % от среднеобластного уровня).

«Бюджетники» держатся около средних значений: зарплата в организациях здравоохранения и социальных услуг - 90% от средней по региону, в организациях образования – 114%.