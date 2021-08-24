В Воронеже юноша ради выпивки разобрал стену сарая и украл шины и автокресло

Молодому человеку, ради выпивки раскурочившему сарай, грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

61-летний житель Коминтерновского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него ночью обокрали сарай. Вор разобрал стену и украл автомобильные шины и детское автокресло. Стоило все это хозяйство около 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации напали на след вора. Им оказался 18-летний местный житель. Юношу задержали в Коминтерновском районе и доставили в отдел полиции. Там молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что шины продал прохожему, а автокресло сдал в ломбард. Ну а потом на полученные деньги накупил алкоголя.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда юноша будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.