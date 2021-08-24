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Общество24 августа 2021 15:46

В Воронеже усилят патрули ГИБДД на перекрестках у школ и детсадов

Полицейские будут тщательно проверять состояние школьных автобусов
Юрий КОЗЛОВ
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Инспекторы ГИБДД особое внимание уделят проверке состояния школьных автобусов.

Инспекторы ГИБДД особое внимание уделят проверке состояния школьных автобусов.

Фото: Андрей КАРА

Перед новым учебным годом сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Внимание – дети!» и «Школьный автобус». Во время них они проверят подъездные пути к образовательным организациям. Также работники госавтоинспекции будут встречаться с родителями и напоминать о необходимости бесед с детьми о соблюдении правил дорожного движения. За время каникул ребята, многие из которых отдыхали в селе, могли отвыкнуть от интенсивного городского трафика.

Кроме того, инспекторы ГИБДД проверят состояние школьных автобусов, а также выяснят, как в учебных заведениях организована перевозка групп детей. Также они придут в места продажи или пункты проката велосипедов и модных сейчас самокатов. Там полицейские собираются проводить беседы о правилах безопасности при езде на двухколесном транспорте.

В сентябре, особенно в первые его дни, сотрудники ГИБДД удвоят внимание к местам дорог возле образовательных организаций. Они будут следить за правилами перевозки детей в автокреслах, а также соблюдением правил вблизи пешеходных переходов у школ и детсадов.

Такой режим работы возле образовательных учреждений запланирован до 20 сентября.