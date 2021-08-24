В Воронеже займутся реконструкцией бывшего жилого дома Троицкого собора

До середины ноября 2021 года должен быть разработан проект реконструкции дома №32 на улице Никитинская. Заказчик работ – департамент строительной политики Воронежской области. Подрядчик – местное ООО «Ника Арт».

Хотя этот дом и называется довольно просто «жилой», но это объект культурного наследия. Здание построили 1880-е годы в стиле эклектики по проекту воронежского архитектора Переверзева. Изначально это был жилой дом Троицкого собора, находился он на улице Плехановская, но был разобран в 1950-е годы. После революции 1917 года в здании размещались жилые квартиры, а затем различные учреждения - больница и институт ЦЧО «Гипроводхоз». С 1980 года в здании располагается Воронежская областная юношеская библиотека имени В.М. Кубанева.

- Здание принято на государственную охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.1983 № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области», - отмечают в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.