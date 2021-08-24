В Воронеже водитель опрокинул «Жигули» и убежал с места ДТП

Поверженные "Жигули" можно было наблюдать с раннего утра 24 августа. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В ночь на вторник, 24 августа, на перекрестке улиц Новосибирской и Ростовской случилось ДТП. Водитель по какой-то причине не справился с управлением. Его ВАЗ после этого опрокинулся на крышу посреди дороги.

- Авария случилась у дома № 60 по улице Ростовской в 4.15, - уточнили в городском отделе пропаганды ГИБДД. – К моменту прибытия инспекторов ГИБДД возле «Жигулей» никого не было, водитель сбежал. Сейчас его разыскивают. Просим возможных очевидцев ДТП позвонить в ГИБДД по телефонам 269-60-26 и 269-60-79.