В Воронеже водитель грузовика разбил монтировкой стекло легковушки

Через мгновение шофер грузовика разобьет стекло легковушки. Фото: кадр с видео

Во вторник, 24 августа, около 10 часов утра на Остужевском кольце произошел конфликт, шокировавший проезжавших водителей. Один из них успел снять его на видеорегистратор.

Суть инцидента вкратце: шофер грузовика, мужчина в годах, подошел к красной легковой машине и разбил ее боковое стекло монтировкой. С пассажирского сидения легковушки вылез мужчина. Он стал бить дубинкой по крыше, видимо, желая убедить нападавшего прекратить крушить авто.

Очевидцы конфликта сообщили, что ранее те, кто ехал в легковой машине, подрезали грузовик. А потом еще и вылезли «разбираться». Шофер, получивший от них несколько ударов, оскорбление не проглотил. И вот таким образом отомстил.

В полицию информация об этом ЧП на дороге не поступала. То есть, никто из конфликтовавших сторон заявление писать не стал.