Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 14:37

В Воронеже водитель грузовика разбил монтировкой стекло легковушки

Очевидцы утверждают, что он мстил за недавнее избиение
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Через мгновение шофер грузовика разобьет стекло легковушки.

Через мгновение шофер грузовика разобьет стекло легковушки.

Фото: кадр с видео

Во вторник, 24 августа, около 10 часов утра на Остужевском кольце произошел конфликт, шокировавший проезжавших водителей. Один из них успел снять его на видеорегистратор.

Суть инцидента вкратце: шофер грузовика, мужчина в годах, подошел к красной легковой машине и разбил ее боковое стекло монтировкой. С пассажирского сидения легковушки вылез мужчина. Он стал бить дубинкой по крыше, видимо, желая убедить нападавшего прекратить крушить авто.

Очевидцы конфликта сообщили, что ранее те, кто ехал в легковой машине, подрезали грузовик. А потом еще и вылезли «разбираться». Шофер, получивший от них несколько ударов, оскорбление не проглотил. И вот таким образом отомстил.

В полицию информация об этом ЧП на дороге не поступала. То есть, никто из конфликтовавших сторон заявление писать не стал.