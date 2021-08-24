В Воронежской области женщина заставила начальство оплатить ей работу в праздники

Кошелек обиженной сотрудницы сельхозорганизации пополнился только после обращения в трудовую инспекцию. Фото: из архива «КП»

Сотрудница сельскохозяйственной организации ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты» не стала мириться с грубым нарушением своих прав. Женщина обратилась в региональную инспекцию труда. И не прогадала.

В организации провели внеплановую проверку. Инспектор труда выяснил, что женщине не оплачивали работу в праздники. Обнаружил он и другие нарушения. Этой сотруднице задерживали зарплату за август и октябрь 2020 года и не давали компенсации за подобное безобразие.

В итоге по предписанию трудовой инспекции женщине произвели перерасчет и выплатили полагающиеся деньги. А виновников нарушений ее прав привлекли к административной ответственности.