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Общество24 августа 2021 13:35

В Воронежской области женщина заставила начальство оплатить ей работу в праздники

Ей также выплатили компенсацию за задержку зарплаты
Юрий КОЗЛОВ
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Кошелек обиженной сотрудницы сельхозорганизации пополнился только после обращения в трудовую инспекцию.

Кошелек обиженной сотрудницы сельхозорганизации пополнился только после обращения в трудовую инспекцию.

Фото: из архива «КП»

Сотрудница сельскохозяйственной организации ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты» не стала мириться с грубым нарушением своих прав. Женщина обратилась в региональную инспекцию труда. И не прогадала.

В организации провели внеплановую проверку. Инспектор труда выяснил, что женщине не оплачивали работу в праздники. Обнаружил он и другие нарушения. Этой сотруднице задерживали зарплату за август и октябрь 2020 года и не давали компенсации за подобное безобразие.

В итоге по предписанию трудовой инспекции женщине произвели перерасчет и выплатили полагающиеся деньги. А виновников нарушений ее прав привлекли к административной ответственности.