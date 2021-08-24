В Воронеже оштрафовали коллекторов за давление на должника через его знакомых

Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал на 60 тысяч рублей коллекторское агентство «Сириус-Трейд». Долги сотрудники этой фирмы «выбивали» за счет давления на знакомых и родственников человека, не возвращавшего займ.

- Сотрудники ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров осуществляли взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица, - подтвердили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Такая работа нарушает современные требования (ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Коллекторы уже выплатили займ полностью.

Ранее постоянные телефонные звонки от коллекторов с требованиями вернуть долг вынудили воронежца обратиться в региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).