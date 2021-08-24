Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 13:31

В Воронеже оштрафовали коллекторов за давление на должника через его знакомых

Сегодня такими методами пользоваться уже нельзя
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал на 60 тысяч рублей коллекторское агентство «Сириус-Трейд». Долги сотрудники этой фирмы «выбивали» за счет давления на знакомых и родственников человека, не возвращавшего займ.

- Сотрудники ООО «Сириус-Трейд» в целях возврата просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров осуществляли взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и третьего лица, - подтвердили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Такая работа нарушает современные требования (ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Коллекторы уже выплатили займ полностью.

Ранее постоянные телефонные звонки от коллекторов с требованиями вернуть долг вынудили воронежца обратиться в региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).